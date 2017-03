Plus d'infos sur le spectacle Redouanne Harjane à Tours

AZ PROD (Lic 3-1024633) présente en accord avec DECIBELS PRODUCTIONS ce spectacle.

Personnage aux multiples facettes, Redouanne Harjane est rare et paradoxal. Après avoir sillonné la France aux côtés de Patrick Timsit, Stromae, Orelsan, et fait des apparitions remarquées au cinéma (Prêt â tout, Comment c'est loin, bientôt un premier rôle dans le prochain film de Sara Forestier) Redouanne Harjane revient avec un nouveau spectacle. Il nous emporte dans un monde habité par une douce folie où l'absurde et l'étrange transcendent notre quotidien, le tout porté par une écriture poétique et musicale.Réservations PMR : 02.47.31.15.33