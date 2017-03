Plus d'infos sur le spectacle Fred Testot à Tours

CLAUDE WILD PRODUCTIONS (2-1046055) présente ce spectacle

L'humoriste, comédien, acteur, auteur, réalisateur, restaurateur, chauffeur, livreur, FRED TESTOT est seul en scène et presque seul dans sa tête pour un ONE MAN SHOW perturbé par un régisseur suicidaire ... Tout ça dans la joie et la bonne humeur. Réservation PMR : 02.47.31.15.33