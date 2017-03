Plus d'infos sur le spectacle Francis Perrin à Saint Cyr sur Loire

LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE (L.1-1093077/3-1093078) présente ce spectacle

Dimanche 5 mars à 16 h« Molière malgré moi » avec Francis PerrinUn spectacle écrit, mis en scène et interprété par Francis PerrinSpectacle familial à partir de 7 ans, c'est Molière dans tous ses éclats que nous raconte l'un de ses plus fervents admirateurs et serviteurs, Francis Perrin !Après avoir joué Scapin, Alceste, Philinte, Sganarelle, Mascarille, George Dandin, Francis Perrin nous fait revivre un Molière insoupçonné : chef d'entreprise avant l'heure, meneur d'hommes à l'énergie sans borne, auteur à l'imagination débordante, amoureux insatiable des femmes, chef de troupe affamé de création. Le comédien rend hommage à l'un des plus grands maître du théâtre français dans une performance artistique remarquable !« Francis Perrin fait revivre avec générosité et gourmandise l'auteur du Misanthrope tout en démontrant son évidente modernité. Un spectacle d'une jubilatoire intelligence à savourer en famille » TéléramaAccès personnes à mobilité réduite: 02 47 85 58 68