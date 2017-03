Plus d'infos sur le spectacle Franck Ferrand à Joue les Tours

Le 1er stand up.... de l'histoire... sur l'Histoire ! C'est avec le talent qu'on lui connait depuis des années sur les ondes et sa fabuleuse voix de conteur que Franck Ferrand, pour la première fois sur scène, nous embarque pour une aventure unique au pays de l'Histoire. Quel mystérieux secret vous a-t-on toujours caché sur Jeanne d'arc ? Quelle énigme entoure les derniers jours de la vie de Napoléon ? Sur quelle route vous perdrez-vous avec Marco Polo? Chaque soir, le public tire au sort trois sujets avec lesquels Franck Ferrand, en virtuose, déconstruit les vérités établies. Porté par le charme d'un spectacle unique, il dévoile les secrets les mieux gardés et vous ouvre les portes du Temps. Alors laissez-vous emporter par une soirée pleine de découvertes, d'humour, de suspens et de rebondissements.