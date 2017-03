Plus d'infos sur le spectacle L'affaire Calas, Etc. à Chambray les Tours

" DOUTES ET CERTITUDES, VICTIME OU COUPABLE ? " Cette pièce présente une affaire criminelle du 18ème siècle sur fond de conflit religieux entre protestants et catholiques, rendue célèbre par l'intervention de Voltaire avec son Traité de la tolérance. Marc-Antoine, fils de Jean Calas, est retrouvé étranglé dans la maison familiale. Le corps est découvert quelques heures après. Les médecins constatent que la cravate de Marc-Antoine masque les marques d'une double strangulation. Meurtre ou suicide par pendaison ? Toujours est-il que les Calas, l'invité Gaubert et la servante Jeanne Viguière, bonne catholique, sont accusés du meurtre. En effet, des rumeurs de voisinage mettent en avant la volonté de Marc- Antoine de choisir la religion catholique et accusent son père protestant de l'avoir assassiné afin qu'il ne se convertisse pas. Cette adaptation contemporaine tente de faire entendre la voix de chacun et de ne pas imposer une interprétation. Le temps pluriel est un théâtre honnête comme le dit Peter Brook. « Nous devons avoir les mains vides et montrer que nous n'avons rien dans nos manches ». Sur un texte original de Frédéric Révérend Mise en scène : Olivier Broda Comédiens : Warren Bauwens, Xavier Guerlin, Sylvain Fontimpe, Louise Jolly, Michel Oumet, Valérie Thoumire