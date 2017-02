Plus d'infos sur le spectacle Pierre et Le Loup à Monts

Spectacle à partir de 6 ans.

Pierre et le Loup.... Tout le monde en connaît quelques notes et l'histoire, en gros. Tiphaine Guitton fait le choix de revisiter ce conte en prenant le point de vue de l'enfant et raconte avec ses propres mots. Elle donne vie à tous les personnages : Pierre, l'oiseau, le canard, le chat, le loup, le grand-père...

Adaptée à la contrebasse, une partition libre et sensorielle met en valeur le jeu entre la musique et les mots. Sur scène, au coeur d'un origami, l'univers de l'enfant apparaît. Pierre défie ses peurs et affronte le loup. Quelle est cette épreuve ? Pourquoi ? Quels sont ses rapports aux autres personnages et au monde ? Qui est ce Pierre ? Va-t-il condamner le loup ? Ou choisir la liberté...

Ecriture, mise en scène et jeu : Tiphaine Guitton (Piffault)

Adaptation musicale et contrebasse : Mathieu Nantois

Scénographie et Lumières : Philippe Guitton

Conseillers artistiques : Laurent Prévot, Benoite Piffault

Partenaires : Espace Malraux Ville de Joué-lès-Tours, l'Atelier à Spectacle Vernouillet, La Troupe de M.Tchoum, Théâtre Beaumarchais et la ville Amboise, la commune de St Christophe sur le Nais.

Durée : 50 min

Site web : http://www.monts.fr

Infos réservation :

02.47.34.11.71 culture@monts.fr