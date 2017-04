Plus d'infos sur le spectacle Peek et Boo à Monts

Spectacle à partir de 3 ans.

Peek est grande, élancée, dynamique. C'est elle qui tient la carte et trouve le chemin pour se rendre à la bonne adresse, celle où aura lieu le spectacle !

Boo est petite, étourdie, souvent dans la lune. C'est elle qui rappelle qu'il ne faut pas oublier de faire des siestes, de prendre son temps et de rêvasser.

Peek et Boo aiment voyager, mais pas n'importe comment. Sur leur chemin, elles prennent le temps d'admirer le paysage, de se chauffer au soleil, de plonger leurs orteils dans la mer, d'observer les étoiles et de contempler la lune avant de s'endormir. Elles prennent soin de toujours emporter un bout de nature avec elles, remplissant ainsi leurs valises de petits trésors au fil du voyage.

Elles se perdent un peu mais s'y retrouvent toujours, et finalement, elles sont là, valise à la main et sourires aux lèvres. Et si elles réussissaient aujourd'hui à s'envoler pour continuer cette excursion vers le rêve ? En utilisant les disciplines du cirque (trapèze, portées...), « Peek et Boo » est une invitation au voyage pour les tout-petits proposée en images, émotions et souplesse.

Site web : http://www.monts.fr

