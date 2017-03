Plus d'infos sur le spectacle Reveillez-Vous / La Vache Qui Rock à Ballan Mire

Un concert multi vitaminé, mené par deux chanteurs Manga-Punk, un guitariste Booggie-Rock et un batteur Baby-Métal. Boostés aux aventures MEGA PLUS, Cindy, Jimmy, Maïkeul et Tap Tap réveillent les oreilles avec des chansons parlant du quotidien des kids. On y croise des monstres qui nous arrangent bien, on y danse pour apprendre à nager et les supers héros viennent poser pour la photo de classe. On part même en voiture avec un Iroquois et c'est Mémé Rock qui prend le volant ! La Vache qui rock, c'est un concert qui décoiffe toute la famille !

Réservez vos places de concert pour : REVEILLEZ-VOUS / LA VACHE QUI ROCK - LA PARENTHESE

Le prix des places est compris entre : 4.80 et 7.80 ?

Date : dimanche 19 mars 2017