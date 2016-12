Plus d'infos sur l'exposition Balzac, architecte d'intérieurs à Sache

Recréer l'univers d'Honoré de Balzac, celui de La Comédie humaine, sur la foi des abondantes descriptions d'intérieurs, n'est-ce pas là un rêve que chacun a caressé ? Qui n'a pas été fasciné par ce monde évoqué par un écrivain dont la force conceptuelle privilégie aussi le caractère des maisons, des décors et des ameublements, non systématiquement, mais pour en rendre la personnalité ? L'exposition Balzac, architecte d'intérieurs concrétise cette ambition. Elle est réalisée en partenariat avec le Mobilier national, institution aux collections abondamment fournies en meubles de la première moitié du XIXe siècle, plus de trois fois centenaire, rompue aux inventaires et aux descriptifs en matière de meubles. Écrivain pionnier, Balzac comme collectionneur et historien des moeurs, est à l'unisson de son époque. Il jette un regard nouveau sur les créations antérieures et continue à nourrir de formules originales l'art décoratif de son temps.

Commissaire de l'exposition : Jean-Jacques GAUTIER, inspecteur au Mobilier national.

Site web : http://musee-balzac.fr/

Infos réservation :

Informations et réservations de visites au 02 47 26 86 50