Plus d'infos sur l'exposition Visite Chateau + Jardins à Blere

Le Château est ouvert tous les jours de l'année selon horaires et ouvertures du site. Billet valable 7 jours à compter de la date de la séance choisie

Gratuit pour les moins de 7 ans.

Ce billet est valable 7 jours à compter de la date d'achat.

Vérifier les horaires d'ouverture en fonction de votre date de visite :

1er Janvier au 3 Février 9h30 à 17h00

4 Février au 31 Mars 9h30 à 17h00

1er Avril au 28 Mai 9h00 à 19h00

29 mai au 30 Juin 9h00 à 19h30

1er Juillet au 31 Août 9h00 à 20h00

1er Septembre au 30 Septembre 9h00 à 19h30

1er Octobre au 5 Novembre 9h00 à 18h30

6 Novembre au 12 Novembre 9h00 à 18h00

13 Novembre au 31 Décembre 9h30 à 17h00

Fermeture à 19h30 pour les weekends suivants Pâques (15, 16, 17 Avril), 1er mai (29, 30 avril et 1er mai), 8 Mai (6, 7, 8 mai) et Ascension (25, 26, 27, 28 mai)

Le Château reste accessible 30 minutes après la fermeture de la Billetterie

Propriété de la Couronne, puis résidence royale, le château de Chenonceau est un site exceptionnel, par sa conception originale, la richesse de ses collections, de son mobilier et de sa décoration, mais aussi par sa destinée, puisqu'il fut aimé, administré et protégé par des femmes, toutes hors du commun et qui, pour la plupart ont marqué l'histoire

«Château des Dames» pour l'histoire de France, bâti en 1513 par Katherine Briçonnet, embelli successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, Chenonceau fut sauvé des rigueurs de la Révolution par Madame Dupin

Cette empreinte féminine est partout présente, le préservant des conflits et des guerres pour en faire depuis toujours un lieu de paix

Le Château de Chenonceau possède une exceptionnelle collection muséale de peintures de grands maîtres : Murillo, Le Tintoret, Nicolas Poussin, Le Corrège, Rubens, Le Primatice, Van Loo... Ainsi qu'une rarissime sélection de Tapisseries des Flandres du XVIème siècle