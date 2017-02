Plus d'infos sur l'exposition Visite Libre : Chateau Du Clos Luce Et Du Parc Leonardo Da Vinci à Amboise

Situé dans le Val de la Loire, à Amboise, le Château du Clos Lucé - Parc Léonardo da Vinci est le lieu qui résume le mieux la vie scientifique et artistique de Léonard de Vinci. Il n'y a pas d'autres lieux qui approchent aussi bien son esprit visionnaire. C'est au Château du Clos Lucé, à l'invitation de François 1er que Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années de sa vie et se consacra à l'aboutissement de ses inventions et à l'étude de grands projets pour le Roi, avant de s'y éteindre le 02 Mai 1519. Entre Génie, Art et Histoire, une visite ludique et familiale.