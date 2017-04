Plus d'infos sur l'exposition Léonard de Vinci et la France à Amboise

10 ans d'une fascinante relation entre trois rois de France et Léonard de Vinci. En 2017, cette exposition mettra en lumière l'organisateur des fêtes et fééries royales. Le roi de France le nomme « Ier peintre ingénieur et architecte du roi », mais aussi maître des divertissements.

Site web : http://www.vinci-closluce.com/fr