Plus d'infos sur le concert Printemps Des Poètes : Soeurs Fatales + Nicole Caligaris Et Andy Emler à Tours

19e Printemps des Poètes

Soeurs fatales

Jean-Paul Delore voix

Olivier Bost guitares

Dominique Lentin batterie, sampler

Poursuivant la dérive rimbaldienne de « Langues et lueurs » où il avait fait appel à Louis Sclavis et Sébastien Boisseau (présenté lors de l'édition 2014), Jean-Paul Delore propose un nouveau récital de textes d'auteurs contemporains africains qui jalonnent ses voyages réels autant qu'imaginaires. À nouveau, sons et mots vont faire entendre leurs résonnances sensuelles et brutales, cette fois sous l'influence « rock de brousse urbaine » proposé par deux musiciens également héros des nuits blanches et noires. Les cartes géographiques et l'au-delà c'est l'affaire des explorateurs et des menteurs. Ici c'est encore l'en delà qui est évoqué, comme une direction lumineuse à l'intérieur d'hommes et principalement de femmes sur lesquelles semble posée une condamnation aux extrêmes : peurs et plaisirs.

Nicole Caligaris et Andy Emler

Nicole Caligaris voix

Andy Emler piano

Le duo entre un musicien et un auteur littéraire se pratique de plus en plus, c'est heureux. Ce qui se passe, souvent, lorsque le musicien improvise, c'est que l'auteur, lui, donne lecture d'un texte déjà fixé par écrit. À présent qu'est-ce qui pourrait se produire, entre texte et musique, si on enlevait l'écrit, si on tentait d'improviser un récit, dans la complicité du moment entre musicien, auteur et spectateurs ?

Répondant à une question de David Sylvester, le peintre anglais Francis Bacon lan?ait cette réflexion qui résume le pari de l'improvisation : « Il me faut espérer que mon instinct me fasse faire ce qu'il faut parce que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. »

Nous n'avons pas la moindre idée de que sera ce moment, mais le point de départ, c'est une collection de feuillets manuscrits, expédiés, à la fin du 19e siècle, du Soudan fran?ais.

« Emler, comme Hitchcock, amène la tension toujours un poil au-delà de ce à quoi mes habitudes émotionnelles me font m'attendre. »

Nicole Caligaris, Écoutes, essai en cours

Site web : http://www.petitfaucheux.fr

Infos réservation :

Billetterie en ligne Tél. 02 47 38 67 62