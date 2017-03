Plus d'infos sur le concert Mozart Group à Tours

Depuis 1995 le MozART group fait rire son public dans le monde entier.

Après leur succès à Paris au Théâtre Antoine les voici en tournée française. Originaire de Varsovie, le quatuor s'est produit sur les scènes les plus prestigieuses d'Europe, d'Asie et d'Amérique et le voici enfin en France.

Ces quatre déjantés de l'archet, instrumentistes diplômés des plus prestigieuses académies de musique polonaises, vous offre un show irrésistible en conciliant l'humour à la musique classique ils ont mis leur virtuosité au service de nos zygomatiques.

Explosion de rire non stop et garanti !

"Nous existons malgré la solennité sobre de grandes salles de concert, malgré l'ennui de la vie des musiciens classiques, malgré le fanatisme de certains amateurs de musique classique, malgré les fans de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraient. Nous traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes sûrs, qu'elle n'aura rien contre cela! » MozART group

Site web : http://www.az-prod.fr

Infos réservation :