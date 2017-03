Plus d'infos sur le concert Joe Lovano Classic Quartet à Tours

Joe Lovano est l'un des saxophonistes les plus influents de la galaxie jazz, au point de faire figure de monstre sacré de cet instrument.

Joe Lovano saxophone

Lawrence Fields piano

Peter Slavov contrebasse

Carmen Castaldi batterie

Auteur d'une oeuvre impressionnante, tant par sa diversité que par sa sensibilité, Joseph Salvatore Lovano s'impose comme l'un des saxophonistes clés de la fin du 20e siècle. Né le 29 décembre 1952 à Cleveland, Joe Lovano fut très tôt pris par le jazz. Son père lui offre son premier saxophone et sera son premier professeur. En 1971, au cours de ses études à la prestigieuse Berklee College of Music à Boston, il rencontre les guitaristes Bill Frisell et John Scofield. En 1981, il intègre le quartette du batteur Paul Motian. Il y retrouve Bill Frisell. Le quartette, se passant de bassiste, va peu à peu se muer en un trio, qui deviendra l'une des aventures les plus passionnantes du jazz de la seconde moitié du 20e siècle. Il embarquera par la suite à bord du Transatlantik Quartet d'Henri Texier. Dans les années 90, il retrouve son camarade John Scofield et simultanément s'affirme comme leader de projets créatifs et très divers.

On le découvre aujourd'hui en compagnie de trois étoiles montantes : le prodigieux pianiste Lawrence Fields, au jeu cristallin tout en nuances, et la paire rythmique précise et technique que constituent Peter Slavov et Otis Brown. Ils offrent au saxophoniste le terrain de jeu idéal pour laisser libre cours à sa sonorité rugueuse, son lyrisme chaleureux, et son intarissable invention mélodique. Un quartette gorgé d'une énergie qui prend le temps de respirer sans frénésie ni violence et qui habille le discours bebop d'une extrême modernité.

www.joelovano.com

Site web : http://www.petitfaucheux.fr

Infos réservation :

Billetterie en ligne Tél. 02 47 36 65 05