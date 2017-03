Plus d'infos sur le concert Dialogue Singulier #2 : Sylvain Lemêtre Et Thomas Bonvalet à Tours

Rencontre musiques contemporaine, improvisée

Les Dialogues Singuliers constituent un cycle de concerts proposés cette saison en collaboration entre l'Ensemble Cairn, le Théâtre d'Orléans, Scène Nationale et le Petit faucheux à Tours. L'idée est née de la volonté de faire se rencontrer deux musiciens d'origines et d'esthétiques différentes, de construire un moment musical où deux approches de la musique, l'une associée à la partition, l'autre à une exploration digitale de l'instrument, dialoguent, se répondent, voire se superposent, l'une pouvant se saisir de l'autre, la transformer, en faire matière à prélude, à invention.

L'improvisateur Thomas Bonvalet (plus connu sous le nom de l'Ocelle Mare), sonneur d'objets en tout genre, perfomateur d'une musique électrique improbable et Sylvain Lemêtre, multi-instrumentiste, percussionniste de l'Ensemble Cairn et parcoureur d'univers disparates (jazz, théâtre, improvisation) se rencontrent autour de la notion de texture, de matière sonore et d'immatérialité. Au rendez-vous aussi quelques moments bien pulsés.

