LA VILLE DE SAINT-CYR-SUR-LOIRE (L.1-1093077/3-1093078) présente ce spectacle

Elle vend des mots. Il fait la guerre. Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d'être craint. Elle parcourt le pays; il rêve d'être élu président. il lui faut un discours. Elle pourrait l'écrire. Il la fait enlever. Elle tressaille, il chavire. Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de l'amour et du pouvoir, les personnages évoluent entre étranges marionnettes et corps chimériques. Un musicien leur insuffle la vie alors qu'ils ne sont que des masques sur un théâtre de tréteaux.Accès personnes à mobilité réduite: 02 47 85 58 68