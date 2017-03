Plus d'infos sur le concert Anne Sila à Saint Cyr sur Loire

Le concert initialement prévu le 03 mars 2017 est reporté au 22 mars 2017 à 20h00.

Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu'au 21 mars 2017.

Caractérisée par sa douceur et sa quête d'intensité, Anne Sila est l'une des candidates les plus remarquées de la saison 4 de The Voice.

Cette artiste multi-instrumentiste a conquis le public avec sa personnalité si singulière et ses interprétations contrastées. Forte de ses multiples influences musicales, il y a en Anne Sila une soif d'intensité, un besoin d'excellence, qu'il est difficile de faire rentrer dans une case. Avec le langage de la pop, du classique et du jazz, l'énergie du rock, elle créait son monde, et donne tout de suite envie de s'y laisser transporter.

Le prix des places est compris entre : 22.40 et 32.00 ?

Date : vendredi 3 mars 2017 au mercredi 22 mars 2017