Plus d'infos sur le Concert d'hiver à Monts

Le premier concert de la saison de la classe d'orchestre et de l'orchestre symphonique propose au public un répertoire varié autour de la musique orientale. Des pièces classiques et romantiques, des mélodies traditionnelles des pays de l'est, des thèmes aux couleurs jazzy... Un programme dépaysant pour réchauffer cette soirée hivernale.

