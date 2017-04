Plus d'infos sur le concert Roll & Record Feat.cookah à Joue les Tours

ODG Prod et Unity Vibes remettent le couvert et vous proposent la 2ème édition du festival Ma Cité Va Dubber. Au menu, des concerts, du sound system, une exposition, un troc aux disques, une projection, rien que ?a ! La culture dub est abordée sous différents angles, des racines jusqu'à nos jours, pour en montrer toute sa richesse et ses valeurs !

Roll & Record feat. Cookah & Likkle Ferguson

Inspiré de la culture sound system jamaïcaine des 70s / 80s, Roll & Record se démarque par un style digital roots à la fois dansant et conscient. Il sera accompagné des deux MCs charismatiques Cookah & Likkle Ferguson. Influencé par les géants du digital Jamaïcain ce duo revisite les standards du genre en proposant un set original et décadent.

The Subvivors

?Nouvelle formation bordelaise composée d'un trio expérimenté : basse, batterie et table de mixage, les trois instruments fondamentaux du dub sont joués en live donnant un set original et explosif. Inspirés par la scène UK, leur son est teinté de sonorités électroniques laissant une grande part à l'improvisation et au dancefloor.?

ODGProd Dj Set

Assuré par Art-X, ce dj set est une sélection des meilleurs morceaux sortis sur le label ODGPROD. Panda Dub, Ondubground, Mahom, Tetra Hydro K... la liste est longue et remplie de pépites remixées spécialement pour l'occasion ! Rythmé par des interventions au mélodica, le set balaye tous les styles de dub et reflète la diversité des productions fran?aises.

Réservez vos places de concert pour : ROLL & RECORD FEAT.COOKAH - LE TEMPS MACHINE - JOUE LES TOURS

Le prix des places est compris entre : 9.80 et 11.80 ?

Date : vendredi 7 avril 2017