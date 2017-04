Plus d'infos sur le concert R.wan à Joue les Tours

Agitateur d'une chanson fran?aise dont il s'amuse à esquiver les codes, le chanteur, rappeur, auteur et compositeur publiera l'album Curling, en mars 2017 . Après dix ans de carrière en solo depuis Java, et alors qu'il continue consciencieusement ses campagnes bolchéviques avec son groupe Soviet Suprem, ce quatrième disque est sans doute le plus intime et le plus touchant. Successivement Berbère chantant l'amour sur la cime des montagnes du Rif, démiurge des caniveaux de Lutèce qui enferme Paris en Bouteille, ou séducteur ensablé sur les plages de Bahia, R.Wan laisse parfois tomber son masque pour dévoiler son vrai visage.

Réservez vos places de concert pour : R.WAN - LE TEMPS MACHINE - JOUE LES TOURS

Le prix des places est compris entre : 12.80 et 14.80 ?

Date : mercredi 19 avril 2017