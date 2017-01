Plus d'infos sur le concert One Night Of Queen à Joue les Tours

La fin d'année 1991 représente un moment tragique pour presque tous les fans de rock. Freddie MERCURY, l'un des chanteurs rock les plus charismatiques de tous les temps, disparait. Et avec Freddie MERCURY disparaît également QUEEN. Les autres membres de cette formation légendaire décident d'un commun accord que ni le groupe, ni ses idées musicales originales, ne peuvent exister sans Freddie MERCURY.

THE SHOW MUST GO ON...

ONE NIGHT OF QUEEN est le spectacle hommage rendu à QUEEN le plus authentique et le plus impressionnant qui n'ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce fascinant spectacle présente plus de 20 mégatubes des "Rois du Rock" : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free...

Dans un show d'une qualité extraordinaire, Gary MULLEN est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe THE WORKS, il réussit l'incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire QUEEN...

En 2000, Gary MULLEN a remporté un concours en tant que meilleure incarnation de Freddie MERCURY dans l'émission « Stars In Their Eyes » en Grande-Bretagne avec le record des votes jamais enregistrés jusqu'à ce jour (soit un million de voix) pour un artiste dans une émission de téléréalité.

Les éclairages, les décors, le son si caractéristique, les effets spéciaux des concerts de QUEEN - tout cela revit à nouveau dans ONE NIGHT OF QUEEN.

Gary MULLEN atteint parfaitement le son charismatique de son idole et n'est inférieur en rien à la performance vocale très rare de l'ancien porte-parole de QUEEN.

Brian MAY, guitariste légendaire de QUEEN, certifie que Gary MULLEN, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l'excessif Freddie MERCURY.

Site web : http://www.az-prod.fr

Infos réservation :

02 47 31 15 33