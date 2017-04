Plus d'infos sur le concert Obf Feat Shanti D & Charlie P & à Joue les Tours

ODG Prod et Unity Vibes remettent le couvert et vous proposent la deuxième édition du festival Ma Cité Va Dubber. Au menu, des concerts, du sound system, une exposition, un troc aux disques, une projection, rien que ?a ! La culture dub est abordée sous différents angles, des racines jusqu'à nos jours, pour en montrer toute sa richesse et ses valeurs !

OBF FEAT SHANTI D & CHARLIE P & SR WILSON

C'est fin 90 que Rico et G. commencent à collectionner les vinyles et sounds roots/dub venus de Jamaique et d'Angleterre ! Ainsi vient l'envie de pouvoir jouer et diffuser leurs collections sur leur propre système son, dans la tradition jamaicaine et anglaise ! Ils créent donc le Original Bass Foundation, sound system à géométrie variable, jouant du reggae UK au dub maison les plus avant-gardistes ! Ils deviennent acteur incontournable de la scène dub fran?aise et internationale en se faisant connaître par leurs danses énergiques et redoutable lors des Dubquake à Genève, dont ils sont les résidents officiels. Dernièrement, c'est avec leur album Wild sorti sur leur propre label O.B.F Records qu'ils ont fait vibrer les dancefloor partout en Europe. Aujourd'hui, on ne les présente plus, mais c'est une nouvelle expérience sonore à chacune de leur session ! Rico le selector d'O.B.F sera accompagné des trois MCs de la famille Charlie P, Shanti D et Sir Wilson avec qui il présentera les collaborations à venir. Un show exclusif !

DUBATRIATION SOUND SYSTEM

Label indépendant créé en 2010, Dubatriation est à l'origine des premières sorties vinyles de Panda Dub, Dub Engine ou encore Full Dub. Un style sombre et méditatif qui s'exprime aussi à travers le sound system du label. Résident des soirées Protect The Dub à Dijon, Dubatriation accueille tous les mois producteurs et artistes internationaux.

RDH Hifi

Musiciens depuis leur plus jeune âge et inspirés par les sounds et producteurs légendaires comme King Earthquake, Zion Gate Hi-Fi ou Gussie P, on a dernièrement pu découvrir leurs productions sur le label de Blackboard Jungle. Aujourd'hui RDH Hi-Fi s'inscrit complètement dans la pérennisation du mouvement sound system en s'attachant à transmettre via les vibrations physiques et spirituelles un message conscient et positif.

Réservez vos places de concert pour : OBF FEAT SHANTI D & CHARLIE P & - LE TEMPS MACHINE - JOUE LES TOURS

Le prix des places est compris entre : 15.80 et 17.80 ?

Date : samedi 8 avril 2017