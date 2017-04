Plus d'infos sur le concert Legendary Shack Shakers à Joue les Tours

Telle une équipée sauvage, le Cosmic Trip Tour débarque en ville ! Le festival berruyer (rock'n'roll, garage, surf, psycho...), fêtera cette année ses 21 printemps et n'a pas fini de répandre, tel un révérend cher à leur coeur, la bonne parole du rock et du roll. Des groupes qui déchirent, une déco d'enfer, des gens qui s'amusent et un DJ déchaîné, voilà la formule magique du Cosmic Trip Tour, éprouvée et gagnante chaque année :)

THE SHADY GREYS

Entre blues-rock et garage, la musique de The Shady Greys a une approche lo-fi unique : pas de batterie, seulement un cajon et des percussions aux pieds. Porté par un chant rageur et des riffs de guitare saturés, leur son brut parle à la génération bercée par les White Stripes ou les Black Keys.? Trop Bien !?

LEGENDARY SHACK SHAKERS?

Ce combo de Nashville formé en 1998 est un véritable ovni dans le paysage musical mondial, mêlant punk, psycho, rockab', hillbilly, bluegrass, polka, blues... pour un résultat détonant ! Mené par le charismatique et squelettique frontman Col. J.D. Wilkes, chanteur déjanté et harmoniciste hors pair, dont les cabrioles sur scène ont fait que la critique l'ai souvent comparé à Iggy Pop, Legendary Shack Shakers est une rare pépite du rock'n'roll underground !!!? ?

DJ GILBERT NASAL

Gilbert Nasal est un collectionneur acharné de vinyles, en particulier les 45 tours poussiéreux et obscures des 60's. Il aime les monstres, les robots, les films de série Z et surtout partager ses pépites sur un dancefloor en mixant garage rock fiévreux et soul sauvage, boogaloo exotique et jerk frénétique. Difficile pour les genoux de résister à ce cocktail à la fois explosif et terriblement groooovy !

Le prix des places est compris entre : 12.80 et 14.80 ?

Date : mercredi 5 avril 2017