FRANK TURNER

Frank est d'abord chanteur du groupe de punk hardcore Million Dead avant de se lancer dans sa carrière solo de songwitter folk rock en 2005. Ses premiers albums sortis sur Epitaph le propulsent rapidement sur les rails d'une série interminable de plus de 2000 concerts en compagnie de Flogging Molly, Dropkick Murphys ou encore Green Day. Peu connu dans l'hexagone, Frank nous offrira un concert intimiste loin des stades et des festivals qu'il a maintenant l'habitude de remplir outre-manche ! Folk's not dead !

FOREST POOKY

Originaire d'Ardèche mais ayant grandi à Washington DC, Forest fait ses classes dans moult groupes de punk rock tels que The Pookies, Sons Of Buddha ou Black Zombie Procession. A l'instar de Frank Turner, ses prestations folk à la guitare en bois sont animées d'une fougue punk rock loin des clichés des années hippies de nos parents au coin du feu !

MYBODYHORSE VS THEE MYSTERIOUS ASTHMATIC AVENGER

Qui se ressemble s'assemble dit le vieil adage. Ceux qui connaissent leur goût prononcé pour le country blues thrash déviant savent qu'il faut faire gaffe à ses tympans quand les deux hurluberlus sont en liberté : Déluge de fuzz et de reverb, banjo sur-vitaminé, echo punkabilly endiablé, yodel choucroutesque, rythmes vaudous à 4 pieds et bottlenecks incandescents seront au menu !

BLUE BEAR

Derrière cet Ours Bleu se cache le projet solo de Benjamin Boulin. Habitué à partager sa folk mélancolique dans nos cafés-concerts tourangeaux, vous pourrez cette fois l'entendre dans un lieu très insolite du Temps Machine...

Date : mercredi 22 mars 2017