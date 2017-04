Plus d'infos sur le concert Francois & The Atlas Mountains à Joue les Tours

FRÀNÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS

Il est de ces artistes qui n'ont de cesse de nous ravir par leur esprit pionnier, par leur liberté et leur goût de l'aventure. Fran?ois Marry est de ceux-là, comme il nous le prouve depuis ses débuts il y a près de cinq ans. Charentais épris d'Angleterre, chanteur épris de pop, fran?ais épris du monde et de ses inépuisables sonorités, il a formalisé avec ses Atlas Mountains une des plus belles aventures musicales hexagonales de ces dernières années. Premier groupe fran?ais à être signé sur le prestigieux label Domino Records, Fràn?ois a déjà sorti deux albums, au sein de la maison anglaise, E Volo Love et Piano Ombre, qui ont défini l'ADN de son style : un mélange limpide d'anglais et de fran?ais, une fabrication artisanale des sons, des arrangements doux très pop british, et des rythmiques chaloupées tirant vers l'Afrique.

SELEN PEACOCK

Selen Peacock est un groupe naviguant entre pop oblique et jazz sous-marin. À cinq sur scène, ils étirent les contours de leurs chansons pour en faire de petites planètes : une musique sans coutures de son ou de style, entre chansons naïves et développements d'outre-ailleurs. Ils sortent en mai 2017 chez Another Record un second album enregistré en plein hiver, dans une grange lumineuse. ?

Date : jeudi 6 avril 2017