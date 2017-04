Plus d'infos sur le concert Acid Arab + Rozzma à Joue les Tours

ACID ARAB

??C'est en revenant de Tunisie que Guido Minisky et Hervé Carvalho, chantres des nuits parisiennes, créent Acid Arab, un projet collaboratif à la croisée de deux ghettos musicaux oubliés : celui de l'acid house née à Chicago, et celui des musiques traditionnelles du monde arabe. Les deux Djs mènent cette révolution du dancefloor avec leurs remixes et une série de collaborations (Legowelt, Omar Souleyman, Crackboy...). Après l'EP Djazirat El Maghreb, taillé pour la transe, leur nouvel album sorti en octobre dernier chez Crammed Discs s'appelle tout naturellement Musique de France, et a même été nommé aux dernières Victoires de la Musique... dans la catégorie Musiques du Monde. Paradoxal ? Pas vraiment.?

ROZZMA

Phénomène à suivre de près, MC Rozzma nous vient du Caire. Après avoir joué notamment à Dour cet été, il nous proposera son egyptian bass music : un cocktail psychédélique explosif entre UK Bass et musique bédouine.

