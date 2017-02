Plus d'infos sur le Lise Cabaret & David Stygmate en concert ! à Chateau Renault

Lise Cabaret a grandi et mûri ses textes, tantôt festifs, tantôt acides ; des textes qui se souviennent, et font se souvenir.

Inspirée par l'humain et le nocturne, Le décadent et l'enjoué, elle fait de sa guitare un instrument de résistance et de quotidien. Avec la résonance chaude d'une voix qui ne s'oublie pas... (Laurence Barrère)

Avec une centaine de concerts à la clef elle a entre autre joué sur ces scènes: Le Limonaire / Le centre Barbara Fleury Goutte d'or / La Menuiserie de Pantin / Espace Christian Dente / Le Magique / Les Musicales de Flamarens / La Miroiterie / Le 6 B (première partie de Cyril Atef) / L'Angora / Le Melting potes.

En 2016 elle rencontre le guitariste et chanteur David Stygmate.

David Stygmate est lui aussi Auteur compositeur interprète. Issu du milieu Punk Rock, il est le Leader du groupe « Stygmate » (3CD à son actif, sortie du 4e prévu pour 2017) depuis plus de 20 ans, son groupe avec lequel il a partagé de nombreuses scènes avec le groupe mythique « Parabellum » dont il a aussi organisé les concerts, il jouait jusqu'alors avec Sven (disparu en janvier 2017) le guitariste de Parabellum et du Bal des enragés avec le groupe « Fatal Monstrum ». Il a également partagé la scène des groupes tels que Lofora, les Ramoneurs de Menhir, les Wampas, Skip the use, les Cadavres.

Il est invité à jouer au Festival de Marne dans le cadre de la Jimi de 2016.

Il est le créateur du festival « la der des der » qui verra sa 3e édition en Mai 2017 au Cirque électrique à Paris.

Scènes: Le Nouveau Casino / Le Glaz'art / Le Blog (Lyon) / La Mécanique Ondulatoire / Le Biplan (Lille) / La Miroiterie / l'Alhambra / Le cirque électrique

Festivals en tant que guitariste du groupe « Diego Pallavas » (2016): Objectif Rock / Fest Rock en nord beat / Molodoi festival abribus...

La fusion de leurs univers nous transporte dans une atmosphère parfois sombre, parfois piquante mais surtout captivante et incomparable.

Depuis la création du duo au début de l'année, ils ont déjà parcouru de nombreux lieux de concerts dans la capitale et le reste de la France

Le maquis au coeur et la langue tranchante comme un couteau.

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8alMgkEtbOA&feature=youtu.be

Site web : http://lisecabaret.com