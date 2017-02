Plus d'infos sur le concert Orchestre Symphonique à Avoine

"Contes et légendes" Sous la nouvelle direction de Benjamin Lévy, l'Orchestre Symphonique de la Région Centre Val de Loire - Tours continue d'explorer des univers classiques envoutants tout en amenant un caractère pédagogique avec ce programme dédié aux contes et légendes, qu'apprécieront aussi bien les petits que les grands amateurs de jolis sons et de symphonies mythiques. Au programme :Félix MENDELSSOHN Märchen von der schönen Mélusine - Op.32Jean SIBELIUS Concerto pour violon et orchestre en ré mineur - Op.47Laurent-Benoit Ostyn, violonDominique PROBST NuéesMaurice RAVEL Ma Mère l'Oye - Ballet intégral d'après Charles Perrault Direction musicale : Benjamin Lévy Les concerts de l'OSRC-T sont portés par la Région Centre Val de Loire